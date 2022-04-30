Risk grubundaki kişilere Kovid-19'a karşı "açık havada bayramlaşma" önerisi - Son Dakika

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, yaşlı ve ek hastalığı olanlara Ramazan Bayramı'nda Kovid-19 bulaşma riskine karşı bayramlaşmayı açık alanda yapmalarını önerdi.

Doç. Dr. Kömürcüoğlu, yaptığı açıklamada, Omicron varyantında klinik açıdan akciğer tutulumunun önceki varyantlara göre daha az olması ve aşılama ile mart sonu itibarıyla Türkiye ve dünyada vaka sayılarının hızla düşüşe geçtiğini anımsattı.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla toplumda "salgın tamamen bitti" yönünde bir algı oluştuğunu ifade eden Kömürcüoğlu, salgının tamamen bitmediğinin altını çizdi.

Dünya genelinden Omicron'un BA.1, BA.2, XE ve XD gibi yeni alt varyantlarının bildirildiğine işaret eden Kömürcüoğlu, gelecek kış aylarında vaka sayılarında yeniden artış olabileceği uyarısını yaptı.

"Hatırlatıcı dozlar ihmal edilmemeli"

Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, bayramda ev ziyaretlerinin artacağını, özellikle büyük kentlerden küçük yerleşim alanlarına ziyaretler yapılacağını belirterek, Kovid-19'un bulaşma riskine karşı şu önerileri sıraladı:

"Mevsimsel gripte nasıl her yıl aşı yapılıyorsa koronavirüs için de düzenli aşı tekrarları önemli. Maalesef hatırlatıcı dozlar ülkemizde halen istediğimiz oranlara yükselmedi. Bireysel önlemlere dikkat edilmeye devam edilmeli, hatırlatıcı dozlar ihmal edilmemeli. Bayramlaşırken yaşlı kişilere karşı daha dikkatli olunmalı. Özellikle yaşlı ve ek hastalığı olanlar, kapalı alanlarda maske kullanmaya ve mesafe kuralına dikkat etmeli. Yaşlı hastalar, kanser, romatizmal ve immün sistem hastalıkları gibi ek rahatsızlığı olanlar, ağır hastalık geçirme ve ölüm riskleri daha yüksek olduğu için Kovid-19'a karşı daha duyarlı olmalı. Bulaş riskinin azaltılması için mümkünse açık havada bayramlaşılmalı."