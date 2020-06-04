Risk grubundaki lise müdürü, öğrencileri için gece gündüz dezenfektan üretiyor - Son Dakika

Risk grubundaki lise müdürü, öğrencileri için gece gündüz dezenfektan üretiyor

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlar bu ay içerisinde gerçekleştirilecek.

Risk grubundaki lise müdürü, öğrencileri için gece gündüz dezenfektan üretiyor, System.String[]
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlar bu ay içerisinde gerçekleştirilecek. Sınavlara girecek adaylar için çok miktara el ve ortam dezenfektanlarına ihtiyaç var. Talebi karşılayabilmek için birçok firmanın yanı sıra meslek liselerinde de dezenfektan üretimleri sürüyor. Bu liselerden biri de Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Hemşire eşinin verdiği tek böbrekle yaşamını sürdüren ve bu nedenle risk grubunda olan Okul Müdürü Gökhan Eker, öğretmenlerle birlikte dezenfektan üretimine öncülük ediyor. Eker sınava girecek öğrenciler için 2 ton dezenfektan ürettiklerini belirterek, talebi karşılayabilmek adına gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hayatı etkileyen koronavirüs sebebiyle ÖSYM ve MEB tarafından birçok sınav ertelendi. Sınavlar ciddi önlemler alınarak yeni sınav takvimine göre gerçekleştirilecek. Bu önlemlerin başında ise okulların ve ellerin dezenfekte edilmesi geliyor. Bu nedenle dezenfektana yoğun talep var. Birçok firmanın yanı sıra, okullar da dezenfektan üretimine destek veriyor. Bu liselerden biri de Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Talebi karşılayabilmek adına okulda gece gündüz çalışan Okul Müdürü Gökhan Eker ise tam 15 yıl boyunca böbrek hastalığı ile mücadele ettikten sonra şimdi de tek böbreği ile koronavirüsle savaşıyor. Hemşire eşinin kendisine böbreğini vermesiyle hayata tutunan Eker, "Benim bu vatana borcum var, biz ailece tek böbrekli olarak koronavirüse karşı bir mücadele başlattık" dedi.

"ÖNCELİK ÖĞRENCİLERİN"

Bu süreçte yoğun dezenfektan talebine yetişmekte zorlandıklarını ifade eden Eker, "Bizim önceliğimiz kamu kurumları" dedi. Gökhan Eker, "Bakanlığımızın bize verdiği onayla sınava girecek bütün öğrencilere el dezenfektan üretiyoruz. Şimdi sınav süreci de başladığı için sınava girecek öğrencilere el dezenfektanı üretiyoruz. İlk etapta 2 ton ürettik bunların dağıtımı yapıldı. 2 ton daha üretmemiz gerekiyor. Bugünden itibaren bunun için de çalışmalarımız başladı, sınavdan önce de ilgili okullarımıza dağıtımını yapacağız. Koronavirüs ile bizler de yoğun bir çalışma süresine başladık. El dezenfektanında yoğun bir talep var ama bizim önceliğimiz kamu kurumları, buradaki talebi karşıladıktan sonra elimizde kaldığı ve üretebildiğimiz sürece özel sektöre de üretim yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"15 YIL BÖBREK HASTALIĞI İLE MÜCADELE ETTİM"

Hastalık sürecini anlatan Eker, "Tam 15 yıl böbrek hastalığı ile mücadele ettim. 10 yılın sonunda da doktorlarım artık diyalize girmem gerektiğini söylediler. Artık rahatım, bir senedir de nakiliyim görevimin başına geri döndüm, sağlıklı bir şekilde işimi yapıyorum" dedi.

HEMŞİRE EŞİM DE TEK BÖBREĞİYLE ÇALIŞIYOR

Eker'e böbreğini veren hemşire eşi Gökçe Eker de tek böbrekli olarak yaşamını sürdürüyor. Eşinin pandemi hastanesinde, vatan ve millet sevgisiyle insanları sağlığına kavuşturmak için çalıştığını belirten Eker, "Biz ailece tek böbrekli olarak bu süreçte koronavirüse karşı bir mücadele başlattık. İki erkek çocuğumuz var. Evde dezenfekteye üst düzey hassasiyet gösteriyoruz. Normal bir yaşantımız yok, sosyal izolasyonu evde de devam ediyoruz. Çocuklarımızdan uzağız gönül rahatlığı ile sarılamıyoruz ama biliyoruz ki bu süreçte geçecek. Geçtikten sonra her şey normale döndüğünde bu özlemimizi gidereceğiz" dedi.

"BENİM BU DEVLETE BORCUM VAR"

Eker ailesinden vatana, millete her zaman elimizden gelen desteği vermemiz gerektiğini öğrendiğini söyleyerek "Ben devlet okulunda okudum, bu devlet beni okuttu, bana iş verdi, şimdi de çocuklarımı okutabiliyorum. Bu yüzden benim bu devlete borcum var. Bunu ödemem gerekiyor, tabi benim ömrüm bu borcu ödemeye yetmez ama bir kısmını ödeyebilirsem ne mutlu bana. Eşim de aynı düşünce ile çalışıyor" dedi.

"GÜNDE 10 TON KAPASİTE İLE ÜRETİM YAPIYORUZ"

Günde 10 ton kapasite ile üretim yaptıklarını söyleyen Eker şöyle konuştu: "El dezenfektanında günlük 5 ton üretim kapasitemiz var. Üretim aşamasında yalnız değilim. 'Biz bu süreçte ne yapabiliriz' diye, Kimya Bölümü öğretmenlerim ile bir araya geldik toplantımızı yaptık. Zaten okulumuz kimya alanında yüksek tecrübeye sahip, 20 senedir üretim yapılıyor. Okullarımıza, üretimi tamamlanan dezenfektanların dağıtımını da yaptık. İlk olarak 15 ton ortam dezenfektanı ürettik ve bizim sorumluluk alanımızdaki okullara dağıttık. Sonra 5 ton daha ürettik yani şimdiye kadar toplam ortam dezenfektanı olarak 20 ton üretim yaptık" diye konuştu.


- İstanbul
Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Risk grubundaki lise müdürü, öğrencileri için gece gündüz dezenfektan üretiyor - Son Dakika

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