Risk haritasında rengi kızaran Çankırı'da tablo korkutuyor - Son Dakika

Risk haritasında rengi kızaran Çankırı'da tablo korkutuyor

30.03.2021 17:43
Risk haritasında rengi kızaran Çankırı'da tablo korkutuyor, System.String[]

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte artan vakalar sonrasında "Çankırı'da salgın hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte artan vakalar sonrasında "Çankırı'da salgın hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor. Biz daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. İlk defa karşılaşıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile 'Trafikte Yaya Önceliği Uygulaması' sloganıyla 81 ilde eş zamanlı program düzenledi. Çankırı'da da yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışmaları gerçekleştirildi. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın da katıldığı programda yaya geçitlerinin önemine değindi.

"Böyle bir artışla ilk kez karşılaşıyoruz"

Son açıklanan risk haritasında kırmızı renge bürünerek çok yüksek riskli iller kategorisine katılan kentin son durumu hakkında da bilgiler veren Vali Ayaz, "Dün akşamki haritayı hepimiz gördük. Maalesef geçtiğimiz haftadan da işaretlerini vermişti. İlimiz artık çok yüksek riskli iller arasında. Onun için dün geceki kabine toplantısı sonucunda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi malumunuz yeni kısıtlamalar geldi artık. Yine bu hafta cumartesi pazardan başlamak üzere hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başlayacak. Eğitim öğretim kurumlarımızda ara sınıflarda dediğim gibi bunu Hıfzıssıhha Kurulunda aldığımız kararlardan sonra ilan edeceğiz ama eğitim öğretime ara vereceğiz. Bazı gruplar devam edecek ama diğerleri uzaktan eğitime geçecekler. İl Hıfzıssıhhada onu kararlaştıracağız. Belki ilave tartıştığımız bir kaç konu daha olacak onu da Hıfzıssıhha Kurulunda netleştireceğiz. Ama şu var, tekrar söylüyoruz bu haftaki verilerde onu gösteriyor. Çankırı'da salgın hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor. Çankırı'da biz daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. İlk defa karşılaşıyoruz. Onun için lütfen biraz daha durum sakinleşene ve vakalar düşene kadar özellikle daha az hareket ve temas istiyoruz. Gördüğümüz aile içi temas çok fazla. Esas şu anda hastalığın yayılım sebebi misafirlikler, ziyaretler ve bunun sonucunda ortaya çıkan vakalar. Hastane yükümüz attı. Birkaç ay aslında hastanede çok rahat bir süreç yönettikten sonra yine hem serviste yatan hastamız hem yoğun bakım hem entübe olan hasta sayımızda artış. Bunun paralelinde de vefat sayılarında artış gerçekleşti. Hafta sonu yine 5 hastamızı kaybettik. Artış var. Onun için bir süre daha tedbir diyoruz. Gereksiz her türlü temastan kaçınılmasını istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesini istiyoruz. Bu vaka artışını bir yerde kırmamız geriye döndürmemiz gerekmekte. Vefat sayımız şu anda 336'ya ulaştı. Perşembe ve cumadan itibaren ilan ettiğimiz kademeler uzaktan eğitime geçecek" dedi.

"Yaya geçitlerinde öncelik yayanın"

Yapılan programla ilgili de konuşan Vali Ayaz, "Malumunuz 30 Martta 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' demiştik, çektik. Bu aslında Bakanlığımızın bir yıldır üzerinde durmuş olduğu bir proje, 'Öncelik yayanın, öncelik hayatın' diyoruz. Burada da bir kırmızı ile dikkat çekerek yaya geçitlerimizde özellikle. Yine sürücülerimizden isteğimiz lütfen gereken kurallara riayet etmeleri uymaları. Yaya geçitlerinde öncelik yayanın, zaten üzerinde bulunduğumuz cadde öyle sürat yapma uygun bir cadde değil. Burada insanlarımızın birbirine saygılı olarak, çünkü bugün araba kullanıyorsak yarın yaya olacağız. Onun için araba kullandığımızda öncelik araçların yaya olduğumuzda da öncelik yayaların olmasın. Dediğimiz gibi yaya geçitlerinde öncelik yayaların. Bakanlığımızın da, Bakanımızın da geçtiğimiz hafta ilan ettiği gibi bu projeyi başlattı. İnşallah bir farkındalık oluşur. Dediğimiz gibi kazasız belasız günlerde hep beraber güvenli bir şekilde yaya geçitlerini vatandaşlarımız kullanırlar" ifadelerine yer verdi.

Kentteki programların ardından gerçekleştirilen Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında ise şu kararlar alındı:

"Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarında tam zamanlı ve yüz yüze eğitim alınmasına, birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy gibi seyrek nüfuslu yerlerdeki okullarımızda eğitimin tam zamanlı ve yüz yüze devamına, ilimiz genelindeki resmi/özel ilkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün ise uzaktan olacak şekilde verilmesine, ilimizde genelinde resmi ortaokullarda ki 5, 6 ve 7. sınıflarının tam zamanlı olacak şekilde uzaktan eğitimin devamına, ilimiz genelindeki özel okullardaki 5, 6 ve 7. sınıfların 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün ise uzaktan olacak şekilde verilmesine, ilimiz genelindeki resmi/özel 8. sınıflarının haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitim verebilmelerine, ilimiz genelindeki resmi ortaöğretim kurumlarındaki Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların tam zamanlı olarak uzaktan eğitimlerinin devamına, ilimiz genelindeki özel okullardaki hazırlık, 9,10 ve 11. sınıflarda eğitimin haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan olacak şekilde düzenlenmesine, ilimiz genelindeki resmi/özel 12. sınıfların haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim almalarının devamına, ilimizde hizmet veren özel eğitim okulları ile okullar bünyesinde hizmet veren özel eğitim alt sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitimlerinin devamına, ilimiz genelindeki resmi/özel 8 ve 12.sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında cumartesi ve pazar günleri de dahil yüz yüze eğitim verilebilmesine, okullardaki sınav uygulamalarının ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bildirilen açıklamalar doğrultusunda devam edebilmesine karar verildi." - ÇANKIRI

Risk haritasında rengi kızaran Çankırı'da tablo korkutuyor
Risk haritasında rengi kızaran Çankırı'da tablo korkutuyor
Risk haritasında rengi kızaran Çankırı'da tablo korkutuyor
Risk haritasında rengi kızaran Çankırı'da tablo korkutuyor
Risk haritasında rengi kızaran Çankırı'da tablo korkutuyor
Risk haritasında rengi kızaran Çankırı'da tablo korkutuyor
Risk haritasında rengi kızaran Çankırı'da tablo korkutuyor
Risk haritasında rengi kızaran Çankırı'da tablo korkutuyor

İçişleri Bakanlığı, Cumartesi, Çankırı, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Risk haritasında rengi kızaran Çankırı'da tablo korkutuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Karabük'te uzaktan eğitime geçildi 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Karabük'te uzaktan eğitime geçildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Seri katil Atalay Filiz'e dördüncü kez 'akıl sağlığı yerinde' raporu Seri katil Atalay Filiz'e dördüncü kez 'akıl sağlığı yerinde' raporu "Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı
Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor         
18:07
Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti         
17:31
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Dünyaca ünlü Holi festivalinde kan döküldü: 41 ölü, 38 yaralı Dünyaca ünlü Holi festivalinde kan döküldü: 41 ölü, 38 yaralı         
17:09
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti         
16:18
Almanya'da AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu Almanya'da AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanması durduruldu         
15:45
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı! Tehlikeli anlar kamerada Tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı! Tehlikeli anlar kamerada         
11:33
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 18:33:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Risk haritasında rengi kızaran Çankırı'da tablo korkutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei