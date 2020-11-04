'Risk nedeniyle jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmalı' - Son Dakika

'Risk nedeniyle jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmalı'

04.11.2020 09:38
'Risk nedeniyle jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmalı', System.String[]

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Alkan, yüksek deprem riski nedeniyle yeni yapılarda jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendislerinin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Alkan, yüksek deprem riski nedeniyle yeni yapılarda jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendislerinin birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Dr. Alkan, "Bunu yapmadığımız sürece böyle felaketlerle maalesef karşılaşmak zorunda kalacağız" dedi.

YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Alkan, deprem tehlike haritasına bakıp, riski düşürmenin veya arttırmanın mümkün olduğunu söyledi. Dr. Alkan, "Eğer siz doğru bir yapı inşa ederseniz, yer altı yapısını inşaattan önce doğru şekilde belirlerseniz, ona göre yapınızı inşa ederseniz riskiniz düşer. Tehlike ne kadar yüksek olursa olsun, risk düşer. Bu harita bu nedenle önemli. Bizim yüksek tehlike bölgelerimiz belli. Riski insanoğlu yapar. Yıkılan binalarda birçok kişi hayatını kaybetti. Bu bizim riskli bina yapmamızdan kaynaklanıyor. Bölgede artçılar devam edecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar binalarında problem varsa bunu yetkililere bildirsinler" dedi.

Dr. Alkan, "Apartmanların alt tarafları genelde dükkan, dükkanları genişletebilmek için binanın asıl savunması olan kolon kirişleri kesip daha fazla yer açıp, daha büyük olsun gibi uygulamalarda ne oluyor, sen kendi mezarını kazıyorsun. Jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmak zorunda. Birlikte çalışıp bilgi alışverişinde bulunulup, yapılarının tasarlanması gerekir. Bunu yapmadığımız sürece böyle felaketlerle maalesef karşılaşmak zorunda kalacağız" dedi.ÇÖK, KAPAN VE TUTUNDr. Alkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Deprem anında yapmamız gerekenleri de bilmiyoruz. Deprem olduğunda sağa sola kaçışıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Deprem anında temel prensip; çök, kapan ve tutun. Yani kaçmanın bir mantığı yok. AFAD'ın bu konuda uyarıları var ve bunların artırılması gerekiyor. Her an deprem olabilir. Deprem çantamızın her an hazır olması gerekiyor. Ayrıca vatandaşlar yaşadıkları yerlerde toplanma alanları nereler girip, baksın."   BÖLGEDE RİSK YÜKSEK

Depremin ne zaman olacağını bilmenin imkansız olduğunu belirten Dr. Alkan, Van ve çevresi içinde önemli uyarılarda bulundu. Dr. Alkan, "Van ve çevresinin gerilme değerlerine baktığımız zaman güneybatısında ve güneydoğusunda gerilmenin yüksek olduğunu görüyoruz. Göl ve civarını birbiriyle kıyasladığımızda Van Gölü'nün güneydoğusu ve kuzeydoğusu diğer taraflara göre daha çok riskli, gerilmesinin fazla olmasından dolayı. Özellikle Başkale, Çaldıran, Saray civarı, Bahçesaray'ın güneydoğusu ve Hakkari'ye doğru, buralar diğer yerlere göre daha riskli. Potansiyeli yüksek olan yerler buralar. Kimse kahin değil, sadece bilimsel yöntemlerle depremin olabilirliği belirleniyor" diye konuştu.


'Risk nedeniyle jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmalı'
'Risk nedeniyle jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmalı'
'Risk nedeniyle jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmalı'
'Risk nedeniyle jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmalı'
'Risk nedeniyle jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmalı'
'Risk nedeniyle jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmalı'

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Deprem, İnşaat, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Risk nedeniyle jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmalı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor ABD'de gerilim tırmanıyor! Protestocular, Beyaz Saray önünde birbirine girdi Bayern Münih, deplasmanda Salzburg'u 6-2 mağlup etti ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Çatışmalar büyürse Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan NATO'ya girebilir Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz Son Dakika! ABD Başkanı Trump: Büyük zafer kazandık, oyları çalmaya çalışıyorlar ama buna izin vermeyiz         
08:47
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı         
07:32
Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti         
00:37
Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı         
23:34
Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor Son Dakika: İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor         
21:24
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
20:44
Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı Hırsızlık yaptığı mağazaya tekrar giden yaşlı kadın, duvarda fotoğrafıyla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı         
20:34
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 09:48:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Risk nedeniyle jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri birlikte çalışmalı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei