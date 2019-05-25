Son Dakika Haberleri: "Risk yönetimi için güçlü sigorta şart"

"Risk yönetimi için güçlü sigorta şart"

12 saat önce

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir sigorta sektörü, istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:28 
Sigorta, Ekonomi
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