"Risk yönetimi için güçlü sigorta şart"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir sigorta sektörü, istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır" dedi.

Haber Yayın Tarihi :

Tarlasını Sürerken 5 Bin Yıllık Tarihi Eserler Buldu, "Tutuklanırım" Korkusuyla Müze Müdürüne Koştu

ABD'de Bir Öğretmenin Kız Öğrenciyi Taciz Ettiği Anlar, Saniye Saniye Kaydedildi

Özcan Deniz'in Yıllar Önce Gusül Abdesti Alma Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı