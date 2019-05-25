"Risk yönetimi için güçlü sigorta şart"
12 saat önce
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu çağda etkin risk yönetimi için güçlü bir sigorta sektörüne ihtiyaç vardır. Güçlü bir sigorta sektörü, istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:28
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