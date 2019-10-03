'Risk yönetiminde yeni çözümlere ihtiyaç var'
1 saat önce
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'nin "AON Risk Zirvesi 2019" etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında, " Riskin öngörülebilirliği ve yönetimine ilişkin yeni bakış açılarına, yeni çözümlere ihtiyaç var" dedi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'nin "AON Risk Zirvesi 2019" etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında, " Riskin öngörülebilirliği ve yönetimine ilişkin yeni bakış açılarına, yeni çözümlere ihtiyaç var" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:06
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