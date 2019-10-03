Son Dakika Haberleri: 'Risk yönetiminde yeni çözümlere ihtiyaç var'
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'Risk yönetiminde yeni çözümlere ihtiyaç var'

1 saat önce

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'nin "AON Risk Zirvesi 2019" etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında, " Riskin öngörülebilirliği ve yönetimine ilişkin yeni bakış açılarına, yeni çözümlere ihtiyaç var" dedi.

'Risk yönetiminde yeni çözümlere ihtiyaç var', System.String[]

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'nin "AON Risk Zirvesi 2019" etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında, " Riskin öngörülebilirliği ve yönetimine ilişkin yeni bakış açılarına, yeni çözümlere ihtiyaç var" dedi.

Simone Kaslowski, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:06 
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