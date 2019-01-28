Riskini iyi yöneten KOBİ’nin alıcısı çıktı

2018'de yatırımcının merceğine kendi teknolojisine sahip, ülke ve kur riskini ihracat ile dengeleyebilmiş, farklılaşarak büyüme fırsatı barındıran firmalar girebildi.

2018'de yatırımcının merceğine kendi teknolojisine sahip, ülke ve kur riskini ihracat ile dengeleyebilmiş, farklılaşarak büyüme fırsatı barındıran firmalar girebildi.

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