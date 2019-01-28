Son Dakika Haberleri: Riskini iyi yöneten KOBİ’nin alıcısı çıktı

Riskini iyi yöneten KOBİ’nin alıcısı çıktı

19 dakika önce

2018'de yatırımcının merceğine kendi teknolojisine sahip, ülke ve kur riskini ihracat ile dengeleyebilmiş, farklılaşarak büyüme fırsatı barındıran firmalar girebildi.

Riskini iyi yöneten KOBİ’nin alıcısı çıktı, System.String[]
2018'de yatırımcının merceğine kendi teknolojisine sahip, ülke ve kur riskini ihracat ile dengeleyebilmiş, farklılaşarak büyüme fırsatı barındıran firmalar girebildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:10 

İhracat, Ekonomi
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