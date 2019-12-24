"Riskler aldık ve bunun neticesinde de beklemediğimiz bir skor ile karşılaştık - Son Dakika
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"Riskler aldık ve bunun neticesinde de beklemediğimiz bir skor ile karşılaştık

6 saat önce

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 5-1'lik Alanyaspor karşılaşması ile ilgili olarak, "Riskler aldık ve bunun neticesinde de beklemediğimiz bir skor ile karşılaştık. Futbolda bunlar var.

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 5-1'lik Alanyaspor karşılaşması ile ilgili olarak, "Riskler aldık ve bunun neticesinde de beklemediğimiz bir skor ile karşılaştık. Futbolda bunlar var. Geldiğimden beri skor olarak, kariyerimde de belki böyle skorlar olmadığı için söylüyorum belki ilktir bu. Ligin son haftası Ankara, oradan inşallah bu puanı telafi edeceğiz ilk devreye gireceğiz" dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Denizlispor, kendi evinde karşılaştığı Alanyaspor'a 5-1'lik gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Mehmet Özdilek, 35. dakikaya kadar dengeli giden bit oyun olduğunu ancak sonrasının gelmediğini anımsatarak, "Bizimde bulabileceğimiz içeriden çıkan top, golü bulsak işin rengi değişecek. Ama tabi 35'inci dakikada yediğimiz gol duran toptan ki bunu çalışmamıza rağmen ifade etmemize rağmen rakibin duran toplardan attığı 6 tane gol var. Bu önlemleri almamıza rağmen bir anlık hata 1-0 mağlup düşmemize neden oldu, akabinde 2 dakikada 2 gol yedik, burası enteresan oldu oyuna müdahale etme şansımız olmadı. Onun akabinde ise ikinci yarıda yakaladığımız pozisyonlar var belki 3-1 yakalasak erken oyununun rengi değişebilirdi. Oyunun içine müdahil olabilirdik. Doğal olarak riskler aldık ve bunun neticesinde de beklemediğimiz bir skor ile karşılaştık. Futbolda bunlar var. Geldiğimden beri skor olarak, kariyerimde de belki böyle skorlar olmadığı için söylüyorum belki ilktir bu. Ligin son haftası Ankara, oradan inşallah bu puanı telafi edeceğiz ilk devreye gireceğiz" dedi.

"BENCE KIRILMA ANLARINDA ÇOK LEHİMİZE KIRILMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM OYUNUN"

Mehmet Özdilek toplantıda bir gazetecinin 'geçtiğimiz hafta kazanılan Trabzonspor deplasmanında kapılan rehavete dolayı mı bu skor alındı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Oyunun kırılma anlarında bugün itibari ile aslında girdiğimiz ve vurduğumuz son vuruşlarda çok becerili değildik çok net söyleyeyim. Mustafa'yı aradık. Çok net söyleyeyim. Belki Mustafa olsa bugün ilk golü yemezdik, duran toplardan çünkü bizim kilit oyuncumuz ama maçtan sonra şu olsaydı, bu olsaydı demeyi de çok doğru bulmuyorum. Elimizdeki mevcut kadroyla doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz ama eksiklerimiz var, devre arası bunları tolere edeceğiz, etmek zorundayız çünkü bu lig böyle bir lig, zor bir lig ama rehavetin olduğundan çok bence kırılma anlarında çok lehimize kırılmadığını düşünüyorum oyunun. 3-0 dan bile ikinci yarı itibari ile girdiklerimiz, belki golü 55-60 da bulsaydık skor anlamında da oyunun içine müdahil olacaktık, bunu başaramadık. Rakibi de çok göz ardı etmemek lazım. Çok iyi oyunculara sahiplei, gireni ile çıkanı ile kulübesiyle, dışarısıyla. Onun için onlara da haksızlık etmeyelim. Tebrik edelim."

(İHA)

Aytemiz Alanyaspor, Mehmet Özdilek, Denizlispor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
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