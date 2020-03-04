"Riskli alan" ilan edilen 3 ildeki bölgeler Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Riskli alan' ilan edilen 3 ildeki bölgeler Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

"Riskli alan" ilan edilen 3 ildeki bölgeler Resmi Gazete'de yayımlandı

7 saat önce

Elazığ, Erzurum ve Ankara'da bazı bölgelerin "riskli alan" olarak ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elazığ, Erzurum ve Ankara'da bazı bölgelerin "riskli alan" olarak ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, Elazığ'ın Merkez ilçesine bağlı Abdullah Paşa (Sürsürü) ile Mustafa Paşa mahalleleri sınırlarında bulunan alanların "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Atatürk, Beyazıt ve Yıldırım mahalleleri ile Erzurum'un Yakutiye ilçesi sınırlarında yer alan Aşağı Yoncalık, Ayazpaşa, Bakırcı, Camii Kebir, Caferiye, Emirşeyh, İbrahim Paşa, Lalapaşa, Mehdi Efendi, Mirza Mehmet, Harmanlı, Şeyhler ve Yukarı Yoncalık mahallelerinde bulunan bazı alanlar da "riskli alan" ilan edildi.

Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı, Ankara, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan, "33 şehit verdiğimiz gece neredeydiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu'na yanıt
Bangladeşli genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek için dünyanın en büyük kalemini üretti Güvenlik korucularının ek tazminat tutarları 190 liraya çıkarıldı Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 19:02:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Riskli alan" ilan edilen 3 ildeki bölgeler Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]