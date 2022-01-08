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Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı - Son Dakika

Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı

08.01.2022 10:47
Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı

Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 2017'de riskli alan ilan edilen Örnek Mahallesi'ndeki 51 binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için hazırlanan imar planı, şehircilik esas ve ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemece...

Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 2017'de riskli alan ilan edilen Örnek Mahallesi'ndeki 51 binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için hazırlanan imar planı, şehircilik esas ve ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemece iptal edildi. Belediye yeni imar planı için hazırlık yaparken, aradan geçen sürede binaların duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Hasarlı evlerde korku içinde yaşayanlar, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Altındağ'da Örnek Mahallesi sınırlarında bulunan 5 ve 10,3 hektarlık iki ayrı alan, 2017'de, 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edildi. Altındağ Belediyesi, 1424 daireden oluşan 51 binanın bulunduğu alanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için imar planı hazırladı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, şehircilik esas ve ilkeleri ile hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle imar planı değişikliğini yargıya taşıdı. Mahkeme de imar planını iptal etti.

HASARLI EVLERDE KORKU İÇİNDE YAŞIYORLARAradan geçen sürede binaların duvarlarında, kolonlarında, taban kısımlarında çatlaklar oluştu. Evlerin bazı odalarında çökmeler meydana geldi. Riskli binalarda oturmaya devam edenler, duruma tepki gösterdi. Bölge halkı, sorunun çözümü için dernek çatısı altında bir araya gelerek, ilgili kurumlarla görüşerek sorunun çözülmesini istedi.3'üncü kattaki evinin duvarlarında çatlaklar oluşan Örnek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Leyla Ünaldı (60), binaların hemen hemen tümünde hasar meydana geldiğini söyledi. Ünaldı, "Binalarımızın hepsi çürük, çok eski; çok mağduruz. İnsanlar perişan, evler çökmek üzere hatta yıkılacak olan daireler var. Biz yardım istiyoruz. Emsal düşük, diye özel firmalar giremiyor. İnsanlar mağdur, ev ödeyecek paraları yok. Bize yardım etsinler. Evlerimiz çöküyor, perişanız. Altyapı bitti, her şey bitti" diye konuştu. 'HEPSİ ÇÜRÜK ÇIKTI'Hasarlı evde oturanlardan Türkan Zencirden ise "30 dairelik binada oturuyorum. Ölüm riski fazla. Çoluk çocuk kendimiz risk altındayız. Gece yatamıyoruz, sabah oturamıyoruz. Gece yattığımızda binadan sesler geliyor. Satsak satamıyoruz, kiraya versek veremiyoruz, gitsek gidemiyoruz. Biz de buranın vatandaşıyız. Hepsinden örnek alındı, hepsi çürük çıktı" dedi. Hasan Albayrak da "Bütün binaların çürük raporları var. Biz de sağlıklı bir evde oturacağız, diye kentsel dönüşümde heveslendik. Belediye başkanlarından sözler aldık; fakat hiçbir şekilde ilerleme kaydedemedik. Kentsel dönüşüm hayaliyle ölüp gidiyoruz. Bir türlü hayallerimiz gerçekleşmiyor" diye konuştu. ALTINDAĞ BELEDİYESİ: YENİ İMAR PLANI HAZIRLIYORUZAltındağ Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 1960-1970 yıllarında inşa edilen apartmanların bulunduğu Örnek Mahallesi'nin yenilenmesi için imar planı çalışmasını yakın zamanda tamamlandığı hatırlatılarak, "Örnek Mahallesi'nin dönüşümü adına gerçekleştirdiğimiz söz konusu imar planı Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yargıya taşındı ve imar planı mahkemece iptal edildi. Kararın ardından Örnek Mahallesi ile ilgili yeni bir imar planı üzerinde çalışmalar sürmektedir. Mahallenin sosyal donatıları, yeşil alanları ve modern konutlara kavuşabilmesi için Altındağ Belediyesi olarak gerekli adımları atmaya devam etmekteyiz" denildi.  MİMARLAR ODASI:  YİNE YARGIYA TAŞIRIZ

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise yazılı açıklamasında, "Rant odaklı emsal artışı planlama olursa yine yargıya taşırız. Meslek odalarının görüşünü almadan şehircilik esas ve ilkelerine, hukuka aykırı her türlü uygulama Ankaralıların hakkını gasp eder. Kamu yararına, şehircilik ve planlama esaslarına aykırı plan değişikliklerini yargıya taşımak bizim Anayasal sorumluluğumuz. Yargı kararlarına rağmen bölgede yapılacak en küçük işlemi dahi mahkemeye taşırız. Bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı
Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı
Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı
Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı
Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı
Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı
Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı
Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı
Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı
Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı
Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı
Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı
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Kentsel Dönüşüm, Altındağ, Ankara, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Riskli alan ilan edilen mahallede evlerin duvarları çatladı - Son Dakika


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