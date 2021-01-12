Riskli bina modern eğitim yuvasına dönüyor - Son Dakika

Riskli bina modern eğitim yuvasına dönüyor

12.01.2021 00:57
Riskli bina modern eğitim yuvasına dönüyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hakkında riskli yapı raporu bulunan Mudanya'daki binayı yıkarak, yerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı eğitim merkezinin de bulunduğu modern bir bina kazandıracak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hakkında riskli yapı raporu bulunan Mudanya'daki binayı yıkarak, yerine bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı eğitim merkezinin de bulunduğu modern bir bina kazandıracak.

Birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alan Bursa'daki depreme dayanıksız yapı stoğunun belirlenmesi çalışmalarını hızla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan hakkında riskli yapı raporu verilen kendi mülkiyetindeki binaların yıkımına da başladı. Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi'nde bulunan ve Özel İdare'den Büyükşehir Belediyesi'ne geçen iki katlı binadaki incelemeler tamamlandı. Hazırlanan Riskli Yapı Raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da onaylanan binanın yıkımına başlandı.

Modern eğitim yuvası

Özel İdare'den Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra hiç kullanılmayan binanın yıkılmasının ardından yerine 370 metrekare alan üzerine modern bir eğitim binası kazandırılacak. Böylelikle olası bir deprem anında çökme ihtimali bulunan bir bina ortadan kaldırılırken, Mudanya ilçesi bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi'nin de bulunduğu zemin artı 3 katlı modern bir eğitim yuvasına kavuşmuş olacak.

Yatırımlara devam

Mudanyalıların da yoğun ilgi gösterdiği Busmek kurslarının daha sağlıklı mekanlarda yapılabilmesi için yer arayışı içinde olduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Özel İdare'den belediyemize geçen bu binayı Busmek merkezi olarak kullanmayı düşündük. Ancak yaptığımız incelemede binanın depreme dayanıksız olduğunu belirledik. Binanın yıkım çalışmaları bitmek üzere. Yıkımın ardından Mudanyalıların yoğun olarak kullanacağına inandığımız modern bir binayı ilçemize kazandıracağız. Yapacağımız bina Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek. Şimdiden Mudanyalılara hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Riskli bina modern eğitim yuvasına dönüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belhanda, G.Saraylı yöneticinin kendisine ırkçı ifade kullanmasına isyan etti: Yeter artık Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez
Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak? Survivor'da sakatlık şoku! Reşat diskalifiye mi olacak?         
01:05
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış         
00:02
Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi Koronavirüsten kurtuluş yok! Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka bir türü tespit edildi         
22:59
Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza         
22:13
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Ali Babacan'ın 'A Takımı' belli oldu! Kendine 5 başdanışman atadı Ali Babacan'ın 'A Takımı' belli oldu! Kendine 5 başdanışman atadı         
14:58
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu Yerli koronavirüs aşısında mutlu sona doğru! Kullanıma sunulacağı tarih belli oldu         
11:39
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi İrfan Can Kahveci'den, G.Saray'a transferi hakkında ilk açıklama geldi         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 02:20:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Riskli bina modern eğitim yuvasına dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei