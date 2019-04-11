Riskli Binalarda Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Vatandaşları rahatsız eden ve suç işleyenlerin saklanmasına imkân veren metruk ve riskli yapılarda rehabilite ve yıkım işlemi başlatan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Odunpazarı Deliklitaş Mahallesi Aybey Sokak No: 14'de bulunan riski bina, riskli yapı yönetmeliğine göre yıkıldı.

Ekipler, kendilerine iletilen talepleri de dikkate alarak Odunpazarı Bölgesi'nde vatandaşların huzuru ve güvenliği için yıkım ve rehabilite çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.