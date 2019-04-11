Riskli Binalarda Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan riskli yapıların yıkımlarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:31 Kaynak: Bültenler
Vatandaşları rahatsız eden ve suç işleyenlerin saklanmasına imkân veren metruk ve riskli yapılarda rehabilite ve yıkım işlemi başlatan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Odunpazarı Deliklitaş Mahallesi Aybey Sokak No: 14'de bulunan riski bina, riskli yapı yönetmeliğine göre yıkıldı.
Ekipler, kendilerine iletilen talepleri de dikkate alarak Odunpazarı Bölgesi'nde vatandaşların huzuru ve güvenliği için yıkım ve rehabilite çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.
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