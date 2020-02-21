"Riskli binaların yıkım sürecini hızlı şekilde başlatıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Riskli binaların yıkım sürecini hızlı şekilde başlatıyoruz' - Son Dakika

"Riskli binaların yıkım sürecini hızlı şekilde başlatıyoruz"

7 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Ağır hasarlı diyebileceğimiz hem Silivri depreminde hem de riskli alanlarda bulunan binaların yıkım sürecini hızlı şekilde başlatmış oluyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Ağır hasarlı diyebileceğimiz hem Silivri depreminde hem de riskli alanlarda bulunan binaların yıkım sürecini hızlı şekilde başlatmış oluyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen toplantıda kentsel dönüşüm seferberliği ele alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile belediye başkanlarının katıldığı toplantı sonrasında basın mensuplarına alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan depremlerin kentsel dönüşüm sürecini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydeden Bakan Kurum, "Valimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 39 ilçe başkanımız ile birlikte yaptığımız toplantıda İstanbul'da kentsel dönüşümde 2012'de başlattığımız süreci değerlendirme fırsatı bulduk. Bu toplantı neticesinde ağır hasarlı diyebileceğimiz hem Silivri depreminde hem de riskli alanlarda bulunan binaların yıkım sürecini hızlı şekilde başlatmış oluyoruz. Başkanlarımızla bakanlık olarak Elazığ ve Malatya'da yaptığımız çalışmaları hepimize yol göstermesi açısından paylaştık. Oradaki tecrübelerimizi paylaşma fırsatı bulduk. İstanbul'da da daha iyisini, daha güzelini, daha hızlısını yapacak irade ve kararlılığı ortaya koymuş olduk" dedi.

"DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ DAHA HIZLI HALE GETİRECEK ADIMI ATMIŞ OLUYORUZ"

" Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılması sonrası 81 valiliğimize genelge göndererek acil öncelikli alanların tespitinin yapılarak bakanlığımıza iletilmesini istemiştik" diyen Bakan Kurum, "Belediyelerimizin çalışmaları bir kısmı tamamlandı. Bir kısmı devam ediyor. 12 ilçemizden strateji belgesi geldi. Diğer belediye başkanlığımızda da süratli şekilde belgeleri tamamlayarak, İstanbul'un bütününde kentsel dönüşüm süreci yürütecek adımları ve hamleleri atacağız. Bakanlığımız bünyesinde komisyon kurulmasına karar verdik. Komisyon içerisinde sivil toplum örgütlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, ilçe belediye temsilcileri, valimiz hep birlikte tek bir duruş göstererek vatandaşlarımızın riskli binalardan çıkararak sağlam, güvenli konutlara oturmalarını sağlamak için dönüşüm sürecini daha hızlı hale getirecek adımı atmış oluyoruz. Bu komisyon vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek, hızlı şekilde dönüşüm sürecini yapacak" ifadelerini kullandı.

(Selim Bayraktar/İHA)

Murat Kurum, İstanbul, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:55 Kaynak: İHA
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