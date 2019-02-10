Riskli binaların yıkımına başlandı
9 dakika önce
İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına başlandı.
İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:53
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