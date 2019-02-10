Son Dakika Haberleri: Riskli binaların yıkımına başlandı

Riskli binaların yıkımına başlandı

9 dakika önce

İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına başlandı.

Riskli binaların yıkımına başlandı, System.String[]
İstanbul Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına başlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:53 

Yeşilyurt, İstanbul, Kartal, Ekonomi
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