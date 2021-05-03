Riskli grubundaki karı-koca, uygulama noktasında yakalandı: 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı - Son Dakika

Kırıkkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan denetimde, PCR test sonucu HES kodu sorgulamasında pozitif çıkan kadınla temaslı eşine 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde, durdurulan bir otomobildeki sürücü ile karısının HES kodu sorgulandı. Hacer K.'nın PCR test sonucu pozitif, kocası Hakverdi K.'nın da temaslı olduğu ortaya çıktı. Olay yerine sevk edilen İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, karantina kuralını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan karı koca, öğrenci yurdunda karantinaya yerleştirildi. - KIRIKKALE