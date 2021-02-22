Riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pes dedirten görüntüler - Son Dakika

Riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pes dedirten görüntüler

22.02.2021 15:48

Riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pes dedirten görüntüler Türkiye'de oransal olarak en çok korona vakasının görüldüğü 10 il içinde yer alan Tokat'ta bu kadar olmaz dedirten görüntüler kameralara yansıdı.

Riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pes dedirten görüntüler

TOKAT - Türkiye'de oransal olarak en çok korona vakasının görüldüğü 10 il içinde yer alan Tokat'ta bu kadar olmaz dedirten görüntüler kameralara yansıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı korona virüs tablosunda Karadeniz'de dikkat çeken iler arasında yer alan Tokat'ta haftanın ilk günü yoğunluk yaşandı. Korona virüs vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında 7. sırada bulunan Tokat'ta vatandaşlar banka önlerinde kuyruk oluşturdu. Bir banka şubesi önünde şeker pancarı parası alabilmek için sıraya giren vatandaşlar uzayan kuyrukta sosyal mesafeye dikkat etmedi. Polis ekipleri pancar üreticilerine sosyal mesafe uyarısı yaptı. Güneşli hava nedeni ile parklarda banklarda oturan yaşlılar da sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Esnaflar endişeli

Vaka sayıları göz önüne alınarak normalleşme sürecinin uygulanacak olması riskli illerde bulunan esnafları endişeleniliyor. Tokat'ta oluşan olumsuz tablo nedeni ile iş yerlerini açamama korkusu yaşayan esnaflardan Ahmet Duran Tuğrul, "Tokat kırmızı olarak görüntüleniyor ama benim anlamadığım pandemi döneminde neden sadece lokantalar? Yani diğer iş yerleri en çok mağdur olan lokantalar oluyor. Biz paket sisteminde yine de teknemizi çalıştırıyoruz. Esnaf olarak biz küçük esnafız ama zor durumdayız. Paket sistemiyle nereye kadar gider bu iş. Çoğu arkadaşın kepenk kapattığını biliyorum, duyuyorum. Biz de yani komşu canıyla geçiniyor deniliyor ya biz de şu an o şekildeyiz" dedi.

Esnaf Ömer Ölmez ise 1 Mart'ta iş yerlerini açmayı arzu ettiklerini ifade ederek, "Esnaf olarak bu süreçte en çok mağdur olan kesim olduk. İşlerimiz çok düştü. O nedenle 1 Mart'ta Tokat'ımızın da normalleşme sürecine girmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pes dedirten görüntüler
Riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pes dedirten görüntüler
Riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pes dedirten görüntüler
Riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pes dedirten görüntüler

Koronavirüs, Türkiye, Esnaf, Tokat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pes dedirten görüntüler - Son Dakika


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