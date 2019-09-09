Riskli ortaokul yanındaki ilkokulun taşınmasına tepki

TRABZON'un Tonya ilçesinde 2 yıl önce duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle öğrencileri başka bir okula nakledilen Sayraç Ortaokulu'nun ardından yanındaki Sayraç İlkokulu öğrencilerinin de risk gerekçesiyle taşınması kararı, velilerin tepkilerine neden oldu. Daha önce taşınan ortaokul binasının yıkılması ya da onarılarak riskin ortadan kaldırılmasını talep eden veliler, öğrencilerin, sağlam olduğunu belirtikleri ilkokulda dersbaşı yapmasını istedi.

İlçeye bağlı Sayraç Mahallesi'nde bulunan Sayraç Ortaokulu, 2 yıl önce duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle kapatılıp, 25 öğrencisi İskenderli Mahallesi'ndeki Şehit Kenan Kumaş Ortaokulu'na taşındı. 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının başlamadan önce ilçe milli eğitim müdürlüğü de görevlendirilen müfettişlerin incelemelerinin ardından, daha önce boşaltılan ortaokulun yanında yer alan Sayraç İlkokulu'nun da olası çökme riskine karşı tehlike oluşturduğu gerekçesiyle, öğrencilerin tahliye edilip Kenan Kumaş Ortaokulu'na nakledilmesine karar verdi. Karar, ilkokulda öğrenim gören 27 öğrencinin velilerine bildirildi.

'YIKILSIN YA DA ONARILSIN'

İlkokulun tahliyesini durdurmaya yönelik itiraz girişimlerinden sonuç alamayan veliler, duvarlarında çatlaklar oluşan ortaokul ve yanında tahliye edilecek ilkokul bahçesinde toplanarak, tepki gösterdi. Daha önce taşınan ortaokul binasının yıkılması ya da onarılarak riskin ortadan kaldırılmasını talep eden veliler, öğrencilerin, sağlam olduğunu belirtikleri ilkokulda dersbaşı yapmasını istedi. Veliler adına konuşan emekli öğretmen Mustafa Gültepe, tahliye kararını kabul etmedikleri, öğrenci ve velilerin mağdur edildiğini öne sürerek, "Sayraç İlkokulu alınan kararla kapatılmıştır. Bu kararı kabul edemiyoruz. Öğrenci sayımız yeterli. Öğretmen sayımız yeterli. Bina yeterli. Sadece komisyon raporu; 'çatlayan bina öğrenciler için tehlike arz ediyor' diyor. O zaman riskli bina yıkılsın ya da onarılarak risk ortadan kaldırılsın" dedi.

'OKULUMUZ SAĞLAM'

Sayraç İlkokulu öğrencilerinden Kayra Çınara Kara, "Okulumun kapanmasını istemiyorum. Okulum kapanırsa başka bir yere gitmeyeceğim" derken velisi Gülperi Kara, da "Okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. Buradaki okuldan, ne doktorlar, ne mühendisler çıktı, savcı çıktı. Şimdi kapatacaklar sağlam okulu da taşıyacaklar başka yere" diye konuştu. Velilerden Havva Kara, "Okulunun kapanmasını istemiyoruz. Taşımalı eğitim de istemiyoruz. Çocuklarımızı başka bir okula göndermeyeceğiz. Bunda hepimiz kararlıyız" dedi.

'OKULUN KAPANMASINI İSTEMİYORUZ'

Sayraç Mahallesi Muhtarı Kemal Kara da "Okulumuzun kapatılma kararı alınmıştır. Okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. 71 yıl önce rahmetli dedelerimiz, ninelerimiz imkansızlıklarla aç, susuz, yorgun ve yolsuz bir şekilde okul yapmışlar. Biz ve velilerimiz 'her ne pahasına olursa olsun çocuklarımızı burada okutacağız" dedi.

'RİSK SÖZ KONUSU'

Öte yanan Tonya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Yörede 2 yıl önce duvarlarında çatlaklar oluşup boşaltılan okulun olası çökme riskine karşı yanındaki ilkokulu da tehdit ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Sayraç Mahallemizin okulunda farklı bir durum söz konusudur. Ortaokul binasında oluşan yarık ve çatlaklar nedeniyle teknik elemanlarca rapor düzenlenmiş ve okul binası yığma bir tarzda inşa edilmiş olup, okul alanının eski bir heyelan sahası içerisinde kaldığı, kalın bir kil tabakası üzerine oturtulduğu, bölgede kaymanın söz konusu olduğunu tespit etmişti. Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden bu olumsuzlukların zaman içerisinde artarak devam edeceği teknik elemanlar ve maarif müfettişlerince tespit edilmiştir. İncelemesi sonucunda; düzenlenen okulların kapatılarak öğrencilerin Şehit Kenan Kumaş İlkokulu'na taşınması teklifi sonucunda taşıma planlaması yapılmıştır. 2 okul arasındaki mesafenin de yaklaşık 2 kilometre olduğu düşünüldüğünde; öğrencilerimiz yemek ve taşıma imkanlarından faydalanacak olup bir mağduriyetin oluşmayacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca Sayraç İlkokulu öğretmenleri de, Şehit Kenan Kumaş İlkokulu'nda göreve devam edecek olup, öğrencilerin öğretmenlerinden ayrılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır."

VELİLERDEN DEVAMSIZLIĞA TUTANAKLI ÖNLEM

Bu arada, 2019-2020 eğitim öğretimin başladığı ilk günde, okul bahçesinde toplanıp tepkilerini dile getiren veliler, yeni okula göndermediği öğrencilerin devamsızlık nedeniyle aralarında tutanak tuttu. Velilerin, "Eğitim öğretimin başladığı ilk günde, öğrencilerimiz Sayraç İlkokulu'na gelmiştir. Ancak okul kapalı ve öğretmen olmadığından dolayı öğrenciler geri dönmüştür" yazılı tutanağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edeceği belirtildi.