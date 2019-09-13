Riskli ortaokul yıkıldı, yanındaki ilkokul taşınmaktan kurtuldu

TRABZON'un Tonya ilçesinde 2 yıl önce duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle öğrencileri başka okula nakledilen, yanında bulunan ilkokulun da risk gerekçesiyle taşınması gündeme gelen Sayraç Ortaokul binası, yıkıldı. Ortaokul binasının yıkılıp riskin ortadan kaldırılmasıyla, başka okula taşınmaktan kurtulan öğreniciler, bina önünde bulunan molozların kaldırılmasının ardından Pazartesi günü dersbaşı yapacak. İlkokulun nakline tepki gösteren veliler, riskli ortaokulun yıkılmasını istemiş, konuya ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe sunmuştu.

İlçeye bağlı Sayraç Mahallesi'nde bulunan Sayraç Ortaokulu, 2 yıl önce duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle kapatılıp, 25 öğrencisi İskenderli Mahallesi'ndeki Şehit Kenan Kumaş Ortaokulu'na taşındı. 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının başlamadan önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevlendirilen müfettişlerin incelemelerinin ardından, daha önce boşaltılan ortaokulun yanında yer alan Sayraç İlkokulu'nun da olası çökme riskine karşı tehlike oluşturduğu gerekçesiyle, öğrencilerin tahliye edilip Kenan Kumaş Ortaokulu'na nakledilmesine karar verdi. Karar, ilkokulda öğrenim gören 27 öğrencinin velilerine bildirildi.

'YIKILSIN YA DA ONARILSIN'

İlkokulun tahliyesini durdurmaya yönelik itiraz girişimlerinden sonuç alamayan veliler, duvarlarında çatlaklar oluşan ortaokul ve yanında tahliye edilecek ilkokul bahçesinde toplanarak tepki gösterdi. Daha önce taşınan ortaokul binasının yıkılması ya da onarılarak riskin ortadan kaldırılmasını talep eden veliler, öğrencilerin, sağlam olduğunu belirtikleri ilkokulda dersbaşı yapmasını istedi.

RİSKLİ ORTAOKUL YIKILDI

Velilerin tepkisi üzerine, riskli ortaokul binası iş makineleriyle yıkıldı. Duvarlarında çatlaklar oluşan ve çökme tehlikesi bulunan okulun yıkılmasının ardından, alınan kararla daha önce başka okula nakledilecek öğrencilerin, Pazartesi günü eski ilkokullarında yeni eğitim-öğretim yılına başlaması bekleniyor.

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