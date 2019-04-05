Riskli varlıklar pozitif
1 saat önce
Hisse piyasaları ABD-Çin görüşmelerine odaklanmışken, dolar toparlanan risk iştahının desteğiyle güçlendi.
Hisse piyasaları ABD- Çin
görüşmelerine odaklanmışken, dolar toparlanan risk iştahının desteğiyle güçlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:41
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