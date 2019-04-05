Son Dakika Haberleri: Riskli varlıklar pozitif

Riskli varlıklar pozitif

1 saat önce

Hisse piyasaları ABD-Çin görüşmelerine odaklanmışken, dolar toparlanan risk iştahının desteğiyle güçlendi.

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Hisse piyasaları ABD- Çin görüşmelerine odaklanmışken, dolar toparlanan risk iştahının desteğiyle güçlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:41 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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