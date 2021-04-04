Şanlıurfa'da riskli ve metruk yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da riskli ve metruk yapılar yıkılıyor

Haliliye Belediyesi tarafından ilçedeki riskli ve metruk yapılar yıkılıyor.

Haliliye Belediyesi tarafından ilçedeki riskli ve metruk yapılar yıkılıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü, yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışmalar kapsamında son 3 ayda 6 riskli bina, 15 metruk yapımının yıkımını gerçekleştirildi. Açıklamada, vatandaşların riskli ve metruk yapılarla ilgili bizzat yapacakları müracaatların ardından çalışmaların yürütüleceği ifade edildi.

Son Dakika

Aç susuz günlerdir yoldalar! 17 kişilik minibüsten 40 sığınmacı çıktı

AK Partili Hamza Dağ dikkat çekti: Emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili kritik saat detayı

Pandemide zorlu günler geçiren esnafa yeni destekler yolda: Ücretsiz izne çıkacaklara aylık 1500 lira verilecek

70 lira servis ücreti ödememek için kilidi bozulan kapısını yerinden söküp tamirciye götürdü

Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz

Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti

Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor

İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin