Riskli yapı olduğu tespit edilen Marmaris Belediyesi hizmet binası yıkıldı - Son Dakika

Riskli yapı olduğu gerekçesiyle boşaltılan Marmaris Belediyesi hizmet binasının yıkımı iş makinesiyle yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1970'li yılların başında otel olarak inşa edilen, 1990'da ise belediye binasına dönüştürülen yapının riskli olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 30 yıl kamu hizmeti verdikten sonra deprem riski nedeniyle boşaltılan binanın yıkımı, iş makinesiyle gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, riskli yapı tespitinin ardından kısa sürede organize olarak tüm birimlerin taşınmasını sağladıklarını bildirdi.

Binanın üç belediye başkanına ev sahipliği yaptığını belirten Oktay, "Burada sadece çalışanların değil birçok kişinin anısı vardı. Hüzün verse de can güvenliği için bu işlemi yapmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.