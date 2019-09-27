Son Dakika Haberleri: Riskli yapılar için dört aşamalı süreç
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Riskli yapılar için dört aşamalı süreç

1 saat önce

Muhtemel bir afette içinde yaşayanların can güvenliğinin olmadığı riskli yapılarla ilgili süreç "tespit başvurusu", "risk tespiti", "riskli yapıların yıktırılması" ve "yıkım sonrası uygulama" aşamalarını içeriyor.

Riskli yapılar için dört aşamalı süreç, System.String[]

Muhtemel bir afette içinde yaşayanların can güvenliğinin olmadığı riskli yapılarla ilgili süreç "tespit başvurusu", "risk tespiti", "riskli yapıların yıktırılması" ve "yıkım sonrası uygulama" aşamalarını içeriyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:46 
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