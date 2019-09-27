Riskli yapılar için dört aşamalı süreç
1 saat önce
Muhtemel bir afette içinde yaşayanların can güvenliğinin olmadığı riskli yapılarla ilgili süreç "tespit başvurusu", "risk tespiti", "riskli yapıların yıktırılması" ve "yıkım sonrası uygulama" aşamalarını içeriyor.
Muhtemel bir afette içinde yaşayanların can güvenliğinin olmadığı riskli yapılarla ilgili süreç "tespit başvurusu", "risk tespiti", "riskli yapıların yıktırılması" ve "yıkım sonrası uygulama" aşamalarını içeriyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:46
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