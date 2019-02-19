Riskli yapılara ilişkin şikayetlerde büyük artış
57 dakika önce
İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından "ALO 181" hattının görevlileri riskli binalarla ilgili 2 bin 87 çağrıya yanıt verdi.
İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından "ALO 181" hattının görevlileri riskli binalarla ilgili 2 bin 87 çağrıya yanıt verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:20
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