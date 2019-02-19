Son Dakika Haberleri: Riskli yapılara ilişkin şikayetlerde büyük artış

Riskli yapılara ilişkin şikayetlerde büyük artış

57 dakika önce

İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından "ALO 181" hattının görevlileri riskli binalarla ilgili 2 bin 87 çağrıya yanıt verdi.

Riskli yapılara ilişkin şikayetlerde büyük artış, System.String[]
İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından "ALO 181" hattının görevlileri riskli binalarla ilgili 2 bin 87 çağrıya yanıt verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:20 

Yeşilyurt, İstanbul, Kartal, Ekonomi
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