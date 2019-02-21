Son Dakika Haberleri: 'Riskli yapıların tahliyesinde destek bekliyorum'

'Riskli yapıların tahliyesinde destek bekliyorum'

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, riskli yapıların tahliyesine ilişkin, "Bu konuda halkımdan destek bekliyorum.

'Riskli yapıların tahliyesinde destek bekliyorum', System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, riskli yapıların tahliyesine ilişkin, "Bu konuda halkımdan destek bekliyorum." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:45 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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