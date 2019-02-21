'Riskli yapıların tahliyesinde destek bekliyorum'
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, riskli yapıların tahliyesine ilişkin, "Bu konuda halkımdan destek bekliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, riskli yapıların tahliyesine ilişkin, "Bu konuda halkımdan destek bekliyorum." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:45
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