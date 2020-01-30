Rışvanlar da Anka Hastanesi'ni tercih etti - Son Dakika
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Rışvanlar da Anka Hastanesi'ni tercih etti

6 saat önce

Gaziantep Özel Anka Hastanesi ve Rışvan Kültür, Eğitim ve Dayanışma Federasyonu arasında imzalanan sağlık protokolü kapsamında, 36 ilde bulunan federasyon üyeleri ve onların yakınları, Anka Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanacak.

Rışvanlar da Anka Hastanesi'ni tercih etti, System.String[]

Gaziantep Özel Anka Hastanesi ve Rışvan Kültür, Eğitim ve Dayanışma Federasyonu arasında imzalanan sağlık protokolü kapsamında, 36 ilde bulunan federasyon üyeleri ve onların yakınları, Anka Hastanesi'nin sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanacak.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi ve Rışvan Kültür, Eğitim ve Dayanışma Federasyonu arasında sağlık protokolü imzalandı. İmza töreni, Rışvan Kültür, Eğitim ve Dayanışma Federasyonu Genel Başkan Ali Avcı, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Aytaç, Ahmet Şan, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilici ve Gaziantep Özel Anka Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Dalgıçer ve Başhemşire Ayşe Koç'un katılımı ile gerçekleşti. İmzalanan protokolünün her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Gaziantep Özel Anka Hastanesi Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer, "İmzaladığımız bu protokol ile Rışvan Kültür Eğitim ve Dayanışma Federasyonu üyeleri hizmetlerimizden indirimli yararlanabilecek. Güvenli ve kaliteli sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırma adına kurumlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz" dedi. Rışvan Kültür, Eğitim ve Dayanışma Federasyonu Genel Başkan Ali Avcı ise, "36 ilde temsilciliği bulunan Rışvan Kültür Eğitim ve Dayanışma Federasyonu üyeleri için geçerli olan protokolün Anka Hastanesi yetkilileriyle birlikte sorunsuz ve profesyonelce ilerleyeceğine inancımız tamdır. Protokol kapsamında kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini en uygun şartlarda bize sunacak olan Anka Hastanesi yönetimine teşekkür ederim" diye konuştu.


Protokol kapsamında, 36 ilde temsilciliği bulunan Rışvan Kültür Eğitim ve Dayanışma Federasyonu üyeleri ile onların birinci derece yakınları Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nin sunduğu sağlık hizmetinden indirimli olarak yararlanabilecek - GAZİANTEP

Gaziantep, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:09 Kaynak: İHA
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