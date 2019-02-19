Rita Ora Eşcinsellerden Özür Diledi
2 saat önce
Rita Ora, - lezbiyenliği marjinalleştirdiği gerekçesiyle - 'Girls' adlı parçasını sert bir dille eleştiren LGBT çevrelerine zeytin dalı uzattı!
Rita Ora, - lezbiyenliği marjinalleştirdiği gerekçesiyle - 'Girls' adlı parçasını sert bir dille eleştiren LGBT çevrelerine zeytin dalı uzattı!
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:03
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