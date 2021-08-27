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RİTİM BOZUKLUKLARININ NEDENLERİ 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR - Son Dakika

RİTİM BOZUKLUKLARININ NEDENLERİ 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

27.08.2021 09:10

Kalp hastalıkları arasında görülme sıklığı açısından önemli bir yer tutan ritim bozukluğu tedavisinde ablasyon yöntemiyle oldukça etkili sonuçlar elde edilebildiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr.

Kalp hastalıkları arasında görülme sıklığı açısından önemli bir yer tutan ritim bozukluğu tedavisinde ablasyon yöntemiyle oldukça etkili sonuçlar elde edilebildiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Aksu, özellikle son dönemlerde kullanılmaya başlanan 3 boyutlu haritalama yöntemiyle tanı ve tedavide daha kesin sonuçlara ulaşabilmenin mümkün olabildiğini söyledi.

Uzun yıllardır kullanılan ablasyon yöntemi ile hastaya dışardan hiçbir müdahalede bulunmadan, tek seferde ritim bozukluğunu tedavi etmenin mümkün olabildiğini hatırlatan Doç. Dr. Tolga Aksu, 3 boyutlu haritalama yönteminin de istenilen sonuçlara ulaşmak anlamında çok önemli katkı sağladığının altını çizdi. Geleneksel ablasyon uygulamasında kalbin ancak iki boyutlu görülebildiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Aksu, 'Bu yöntemin sağladığı 3 boyutlu görüntüleme imkanıyla hem hastaya sorunun nedenlerine ilişkin kesin sonuçlar verebiliyoruz, hem de tedavide istediğimiz sonuçlara ulaşabiliyoruz' diye konuştu.

KALBİN TÜM NOKTALARI GÖRÜLÜYOR, ANOTOMİSİ ÇIKARILABİLİYOR

3 boyutlu haritalama ve ablasyon uygulamasının özellikle ritim bozukluğunun kaynaklandığı birden fazla alanın ya da kalpte yarattığı etkinin daha fazla olduğu vakalarda tercih edildiğini söyleyen Doç. Dr. Tolga Aksu konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Daha basit olarak tanımlayabileceğimiz ritim bozukluğu tedavisinde skopi cihazlarıyla basit ablasyon yöntemleri tercih ediliyor. Ancak, yapısal kalp hastalıklarının da eşlik ettiği taşikardiler gibi hastalarda 3 Boyutlu Haritalamayla birlikte ablasyon yöntemini kullanıyoruz. 3 Boyutlu Haritalama Yöntemi ile hasta kalbini sanki ameliyatta görüyormuş gibi tüm noktalarına ulaşabiliyor ve anatomisini rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Böylelikle çok daha karmaşık aritmi odaklarını görmek ve tedavi etmek mümkün olabiliyor.?

RİTİM BOZUKLUĞUNUN KAYNAĞI MİLİMETRİK OLARAK TESPİT EDİLEBİLİYOR

Kalbin kendine has, elektriksel sistemi olduğunu ve tedavi sırasında bu sisteme hasar verilmesi durumunda hastanın kalp piline bağımlı kalabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Tolga Aksu, 'Dolayısıyla ablasyon sırasında hata payını sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Bu yöntem milimetrik olarak ritim bozukluğunun nereden kaynaklandığını bulabilmemize yardımcı oluyor. Ablasyon ile kalpte nereye, ne kadar enerji verildiğini kontrol etme şansımız oluyor. Dolayısıyla bize istediğimiz sonuçlara ulaşmada çok önemli katkı sağlıyor' diye konuştu.

'SADECE SİSTEM YETMEZ, MULTİDİSİPLİNER EKİP DE GEREKİR'

Haritalama yöntemini kullanmak içim ekipman ve çalışan teknik ekibin iyi olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Tolga Aksu, 'Bu yöntem, mutlaka multidisipliner bir ekip ile gerçekleştirilmeli. Yani sadece bir cihazın olması olayı çözmüyor. Hekim ve ekip çok iyi organize edilmelidir' dedİ.

NE ZAMAN ABLASYON TEDAVİSİ?

Ritim bozukluğunda da doğru tanı ve tedavinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Aksu, kalp çarpıntısı şikayeti olanların mutlaka bir kardiyoloğa başvurması gerektiğinin altını çizdi. Kişinin ablasyon tedavisine uygun olup olmayacağını ancak uzmanların belirleyebileceğini ifade eden Doç. Dr. Tolga Aksu, 'Ritim bozukluğunda genel olarak hastaların en çok fayda gördüğü ve hastaların hayatına en çok dokunan yöntem ablasyondur. Ablasyonla hastaya dışardan hiçbir müdahalede bulunmadan, kalp pili gibi dışardan kalıcı bir şey yerleştirmeden, tek seferde ritim bozukluğunu tedavi etmek mümkün olabilmektedir' diye konuştu.

RİTİM BOZUKLUKLARININ NEDENLERİ 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
RİTİM BOZUKLUKLARININ NEDENLERİ 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
RİTİM BOZUKLUKLARININ NEDENLERİ 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
RİTİM BOZUKLUKLARININ NEDENLERİ 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
RİTİM BOZUKLUKLARININ NEDENLERİ 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR

Yeditepe Üniversitesi, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİTİM BOZUKLUKLARININ NEDENLERİ 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR - Son Dakika


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