Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır - Son Dakika

Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır

24.11.2020 12:21
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Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'deki kampını tamamladı.

Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'deki kampını tamamladı. 2 hafta kampta kalan ve günde çift idman yaparak Avrupa şampiyonasına hazırlanan milli takım, burada finale kalıp önümüzdeki yıl olimpiyat kotasının belirleneceği son şampiyona öncesi kendisini göstermek istiyor.

Mersin'de 10 Kasım'da kampa giren Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, 2 hafta kentte kaldı. Mersin Cimnastik Salonu'nda günde çift idman yapan sporcular, 26-29 Kasım tarihleri arasında Ukrayna'da yapılacak Avrupa şampiyonasında finale kalmak istiyor. Antrenör Kamelia Dunavska yönetiminde çalışmalar gerçekleştiren milliler, antrenmanlardaki performanslarıyla umut verdi.

Dunavska: "Avrupa Şampiyonasında finale kalmak istiyoruz"

Takım ve çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Kamelia Dunavska, kampın güzel geçtiğini söyledi. Geçen ay da Mersin'de kamp yaptıklarını hatırlatan Dunavska, "2 hafta kaldıktan sonra dönmüştük. 10 Kasım'da tekrar buraya geldik. O günden beri günde çift idman yaparak çalıştık. Önümüzde Avrupa şampiyonası var. Şu anda hazırlıklarımızı buna yönelik yaptık. Artık takımımız bu şampiyonaya hazır. Hedefimiz Avrupa şampiyonasında finale kalmaktır. Sporcularımızın çalışmalarından memnunuz. Avrupa Şampiyonası'ndan kota alıp, olimpiyatlara gitmek istiyoruz. O yüzden zaten burada çalışmalar yapıyoruz. Korona virüs salgını dolayısıyla olimpiyatlar 2021'e ertelendi. Bu aslında bizim için şans oldu. Çünkü hazırlık için 1 sene daha şansımız oldu. Takımımız çok genç. O yüzden bizim asıl hedefimiz 2021 değil de 2024 Olimpiyatları. Asıl orada derece elde etmek istiyoruz. 2 gün sonra başlayacak şampiyondan inşallah dereceyle döneceğiz" diye konuştu.

Doğan: "Finale kalmak istiyoruz"

Takım kaptanı Duygu Doğan ise ayın 10'unde kampa geldiklerini belirtti. 2 hafta Mersin'de çalışma yaptıklarını kaydeden Doğan, "Kampımız çok verimli geçti. Geçen ayda burada kamp yapmıştık. Buradaki salonu çok seviyoruz. Çift antrenman yaptık. Günde 8 saat çalıştık. Hafta sonları kontrol yarışmalarımız oldu. Hakemlerin eşliğinde çalışma yaptık, onlar bizi değerlendirdi, eksiklerimizi söylediler. Bizde bu eksiklikler doğrultusunda çalışmalar yaptık. Şu an iyi durumdayız. Yarışma formundayız. Ayın 26'sında Avrupa şampiyonası var. Umarım güzel geçecek. Hedefimiz finale kalmak ve önümüzdeki yılda yine Avrupa şampiyonasında olimpiyat kotası yarışmamız var. Bu Avrupa şampiyonası onun hazırlığı gibi. Kendimizi en iyi şekilde göstererek, önümüzdeki yılki şampiyonaya hazırlanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Akıncı: "Başaracağımıza inanıyorum"

Azra Akıncı da kamp çalışmalarının güzel geçtiğini vurgulayarak, "Elimizden geldiği kadar imkanları değerlendirmeye çalıştık. Burada diğer yerlere göre daha güzel kendimizi geliştiriyoruz. Hafta sonları kontrol yarışmaları oldu. Burada yarışmalara hazırlandık. Avrupa şampiyonasında kota alma şansımız çok yüksek. Gittikçe kendimizi geliştiriyor ve ilerliyoruz. 2 gün sonra yapılacak Avrupa Şampiyonasında finale kalmak, bir sonrakinde de kota almayı hedefliyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. İnşallah güzel sonuçlarla döneceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır
Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır
Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır
Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır
Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır
Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır
Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır

Avrupa Şampiyonası, Cimnastik, Mersin, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır - Son Dakika Spor


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