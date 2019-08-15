Ritmik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın Belarus'ta başlıyor

Ritmik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, yarın Belarus'un başkenti Minsk'te başlayacak.

Ritmik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, yarın Belarus'un başkenti Minsk'te başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos Pazar günü sona erecek organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Kamelya Tuncel, Zeynep Özcan, Duygu Doğan, Peri Berker, Eda Asar, Azra Akıncı, Nil Karabina.

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