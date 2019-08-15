Son Dakika Haberleri: Ritmik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın Belarus'ta başlıyor
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Ritmik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın Belarus'ta başlıyor

7 dakika önce

Ritmik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, yarın Belarus'un başkenti Minsk'te başlayacak.

Ritmik Cimnastik Dünya Challenge Kupası yarın Belarus'ta başlıyor, System.String[]
Ritmik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, yarın Belarus'un başkenti Minsk'te başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 Ağustos Pazar günü sona erecek organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.
Organizasyonda mücadele edecek milli sporcular şunlar:
Kamelya Tuncel, Zeynep Özcan, Duygu Doğan, Peri Berker, Eda Asar, Azra Akıncı, Nil Karabina.
Türkiye, Belarus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:11 Kaynak: AA
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