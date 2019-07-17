Son Dakika Haberleri: Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası
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Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası

1 saat önce

Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası, 19-21 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.

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Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası, 19-21 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'daki organizasyonda 3 milli sporcu yarışacak.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular bugün Moskova'ya gidecek.
Ay-yıldızlı kafilede hakem Nevin Sevinç Demiray, antrenörler Viktoria Sorvina, Luidmila Sert ve Sara Staykova ile sporcular Viktoria Sidorova, Nilgün Sarıoğlu ve Yeliz Güneş yer alacak.
Moskova, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:55 Kaynak: AA
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