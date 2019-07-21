Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası sona erdi
5 dakika önce
Rusya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası sona erdi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:35 Kaynak: AA
'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası sona erdi. Türkiye
Cimnastik Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova
'da gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi milli sporcular Viktoria Sidorova, Nilgün Sarıoğlu ve Yeliz Güneş temsil etti.
Organizasyonda mücadele eden üç milli sporcu da madalya kazanamadı.
Aleyna Tilki Bodrum'da sevgilisiyle samimi bir şekilde görüntülendi İngiltere'deki tanker krizinde büyük şüphe: Rus müdahalesi araştırılıyor 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması tamamlandı Erce Kardeşler, Altınordu'ya gözyaşlarıyla veda etti