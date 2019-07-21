Son Dakika Haberleri: Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası sona erdi
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Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası sona erdi

5 dakika önce

Rusya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası sona erdi.

Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası sona erdi, System.String[]
Rusya'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Gençler Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'da gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi milli sporcular Viktoria Sidorova, Nilgün Sarıoğlu ve Yeliz Güneş temsil etti.
Organizasyonda mücadele eden üç milli sporcu da madalya kazanamadı.
Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:35 Kaynak: AA
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