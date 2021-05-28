Ritmik Cimnastik Dünya Kupası

Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda beş top finalinde mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pesaro'da gerçekleştirilen organizasyonda Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, beş top elemesinde aldığı 39.250 puanla finale kaldı.

Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan milli takım, yarın üç çember iki labut elemesinde, pazar günü ise beş top finalinde yarışacak.