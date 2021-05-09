Ritmik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli takım 8. oldu

Azerbaycan'nın başkenti Bakü'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası'nda Grup Milli Takımı, üç çember iki labut aleti finalini sekizinci sırada tamamladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan milliler, üç çember iki labut aleti finalinde aldığı 32.750 puanla sekizinci oldu.

Altın madalyayı 43.150 puanla Bulgaristan, gümüş madalyayı 41.900 puanla İtalya, bronz madalyayı ise 39.850 puanla Belarus aldı.