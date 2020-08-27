Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenmesi planlanan Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcular, derece elde ederek Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almayı hedefliyor.

Antrenör Kamelia Dunavska yönetiminde Mersin'deki Olimpik Cimnastik Salonu'nda kampa giren Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, çalışmalara başladı.

Dunavska, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nın 26-29 Kasım tarihlerinde düzenlenmesinin planlandığını belirterek, "Hazırlıkları Mersin'de, bu salonda sürdürdüğümüz için mutluyuz. Bir sporcumuzun sırtında problem bulunuyor ancak şu an iyi durumda. Takımımız geçen yıl başarılı olduğunu kanıtladı. Şimdi de Avrupa Şampiyonası için hazırlanıyoruz çünkü orada alacağımız dereceyle olimpiyatlara katılma şansımız olacak. Hedefimiz bu." diye konuştu.

Milli sporcu 20 yaşındaki Duygu Doğan da genç bir kadroya sahip olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çalışmalar güzel gidiyor. Avrupa Şampiyonası'na konsantre olduk ve çalışıyoruz. En büyük hedefimiz şampiyonada olimpiyatlar için kota almak ve ülkemizi başarıyla temsil etmek. Eğer kota alabilirsek olimpiyatlara giden ilk Türk ritmik cimnastik takımı olacağız. Bu da inşallah bizim için çok büyük bir gurur olacak."

Milliler, hazırlıklarını 9 Eylül'e kadar Mersin'de sürdürecek.