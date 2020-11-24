Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcuların, Mersin'deki son hazırlık kampı sona erdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcuların, Mersin'deki son hazırlık kampı sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, antrenör Kamelia Dunavska yönetimindeki 7 sporcu, şampiyonaya Olimpik Cimnastik Salonu'nda hazırlandı. İlk kampa 27 Eylül'de, ikincisine ise 10 Kasım'da giren sporcular, çalışmalarını tamamladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 26-29 Kasım'da Kiev'de düzenlenecek şampiyonada sporculara başarılar dilediğini belirtti.

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