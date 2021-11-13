Ritmik Cimnastik Küçükler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika

Ritmik Cimnastik Küçükler Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Mehmet Akif Ersoy Kaplı Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 37 kulüpten 157 sporcu katıldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastikten Sorumlu Asbaşkanı Derviş Çatalbaş, AA muhabirine, şampiyonayı bu yıl Manavgat'ta yaşanan yangın afetinden dolayı burada düzenlediklerini belirterek, bir nebze de olsa o acı günleri unutturmak istediklerini söyledi.

Daha önceki yıllarda iki ayaklı bir organizasyon düzenlediklerini ancak bu yıl salgın nedeniyle tek ayaklı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatan Çatalbaş, "Burada yarışan kızlarımız, gelecekte gençler ve büyükler olarak Türkiye cimnastiğine hizmet edecek." dedi.

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ise Manavgat'ta tarihin en büyük yangın afetinin yaşandığını hatırlatarak, o dönemde spor salonunun hem afet koordinasyon merkezi hem de AFAD yardım toplama merkezi olarak hizmet verdiğini belirtti.

O süreçten sonra salonda ilk defa bir Türkiye Şampiyonası düzenlediğini aktaran Karakaya, "Gerçekten bizim için zor günlerdi. Ancak bugün salonumuzda Türkiye Şampiyonası düzenlenmesi bizi çok duygulandırdı. Yangının izlerini silmesi açısından çok değerli ve güzel bir organizasyon oldu." diye konuştu.

Şampiyona, yarın sona erecek.