Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Kiev'e gitti

Ritmik Cimnastik Milli Takımı, 26 -29 Kasım tarihleri arasında Ukrayna'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Kiev'e hareket etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili Emre Bağcı'nın başkanlık ettiği kafilede antrenörler Sara Staykova, Ayşin Erten, Kameliya Vladimirova Minekova Dunavska, Elena Tuncel, Ülker Şule Bağışlıyan ve Viktoriya Sorvine yer aldı.Avrupa Şampiyonası'nda Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar; bireysel kategoride Duru Duygu Usta, Kamelya Tuncel, Yeliz Güneş ve Işıl Alaş madalya için mücadele edecek.
- Kaynak: DHA
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