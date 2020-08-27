Ritmik Cimnastik Milli Takımı Mersin'de kampa girdi

Takım kaptanı Duygu Doğan da diğer ülkelere göre genç bir takıma sahip olduklarını ifade etti. Çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Doğan, Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Hedefimiz öncelikle olimpiyatlar için kota almak. Ardında da olimpiyatlarda ülkemizi başarı ile temsil etmek. Eğer kota alabilirsek olimpiyatlara giden ilk ritmik cimnastik takımı olacağız. Bu da bizim için çok büyük gurur olacak. Biz çok genç bir takımız. 17-18 yaşında sporcularımız var. 2024 Olimpiyatları'na kadar tecrübe edinip madalyalar kazanmak istiyoruz diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 15:45 - Kaynak: DHA
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