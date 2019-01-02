Ritmik Cimnastikte Zirve Acıbadem'in

İstanbul
'da Ataköy
, Burhan Felek
, Göktürk
, Halkalı
ve Kartal
'da çalışmalarını geniş bir kadroyla sürdüren kulüp, Nevşehir
'deki organizasyonda 45 puanla zirvede yer alırken, ikincilik İstanbul GSK, üçüncülük ise Ege
Cimnastik'in oldu. İkinci Lig'de ise Başkent Akademi mutlu sona ulaştı.
Antrenör kadrosuna Larisa Yüksel, Melisa Yüksel, Merve Akyel, Vira Malakhovska, Nihan Süzen, Nergis Demir, Evgenia Gemici, Damla Camanak, Hazal Coşkun, Olga Zamiatina ve Oleksandra Doğan gibi tecrübeli isimleri bulunduran Acıbadem
2019'da da katıldığı her branşta şampiyonluk hedefliyor.