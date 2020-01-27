Riva açıklarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Riva açıklarında erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Riva'da akşam saatlerinde balıkçılar tarafından denizde bir ceset olduğu fark edildi.

Riva'da akşam saatlerinde balıkçılar tarafından denizde bir ceset olduğu fark edildi. Tanınmaz halde olan ceset Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizden çıkartılan cesedin 10 Ocak tarihinde Kilyos açıklarında kaybolan balıkçıya ait olduğu düşünülüyor.

Riva Gelara Mevkii'nde akşam saatlerinde balıkçılar, denizin üzerinde bir ceset olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, denizdeki cesedi Poyrazköy Limanı'nda bulunan Kıyı Emniyet Tahlisiye Bot İstasyonu'na getirdi. Tanınmaz halde olan cesedin yapılan ilk incelemelere göre bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Denizde bulunan ceset Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin savcının yapacağı incelemenin ardından sabah adli tıp kurumuna sevk edileceği öğrenildi. Tanınmaz halde bulunan cesedin, 10 Ocak tarihinde Kilyos açıklarında Rus tankeriyle çarpışan balıkçı teknesindeki kaybolan 3 balıkçıdan biri olan Yusuf Coşkun'a ait olduğu düşünülüyor. Cesedin kime ait olduğu aile yakınlarından alınacak DNA sonucu belirlenecek.

Riva açıklarında erkek cesedi bulundu

Riva, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:14 Kaynak: DHA
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