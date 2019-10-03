Riva'da balıkçıların bulduğu mayın SAS timi tarafından imha edildi
2 saat önce
Riva'da balıkçıların bulduğu mayın SAS timi tarafından imha edildiİSTANBUL - Beykoz Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
Riva'da balıkçıların bulduğu mayın SAS timi tarafından imha edildi
İSTANBUL - Beykoz Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın SAS timi tarafından imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Riva'da balıkçılar tarafından denizde eski harp mayını bulundu. Mayın, bölgeye gelen Su Altı Savunma timi tarafından imha edildi.
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