RİVA'DA DENİZE GİREN 2 KİŞİ BOĞULDU
16 dakika önce
Beykoz, Riva'da denize giren 3 kişiden ikisi boğulurken, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Beykoz
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:58 Kaynak: DHA
, Riva
'da denize giren 3 kişiden ikisi boğulurken, bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Riva'ya önceki gün gelen 3 arkadaş Gelera bölgesinde denize girdi. 3 arkadaş bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kaybolan üçüncü kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
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