Riva'da denize giren Suriyeli dalgalara kapılarak kayboldu
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Riva'da denize giren Suriyeli dalgalara kapılarak kayboldu Dalgalara kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyorİSTANBUL - Beykoz Riva'da yüzmek için denize giren Suriyeli, denizdeki dalgalara kapılarak kayboldu.
Riva
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:59 Kaynak: İHA
'da denize giren Suriyeli dalgalara kapılarak kayboldu
Dalgalara kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
İSTANBUL - Beykoz
Riva'da yüzmek için denize giren Suriyeli, denizdeki dalgalara kapılarak kayboldu. Denizde kaybolan Suriyeliyi arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Riva'da son 4 günde denize giren iki kişinin de boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Beykoz Riva'da son 4 günde denize giren vatandaşlardan 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. 2 kişinin cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının ardından denizden çıkarıldı. Birkaç gün önce yüzmek için denize giren bir Suriyeli dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan Suriyeli'yi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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