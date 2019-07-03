Son Dakika Haberleri: Riva'da denize giren Suriyeli dalgalara kapılarak kayboldu
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Riva'da denize giren Suriyeli dalgalara kapılarak kayboldu

15 dakika önce

Riva'da denize giren Suriyeli dalgalara kapılarak kayboldu Dalgalara kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyorİSTANBUL - Beykoz Riva'da yüzmek için denize giren Suriyeli, denizdeki dalgalara kapılarak kayboldu.

Riva'da denize giren Suriyeli dalgalara kapılarak kayboldu
Dalgalara kapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
İSTANBUL - Beykoz Riva'da yüzmek için denize giren Suriyeli, denizdeki dalgalara kapılarak kayboldu. Denizde kaybolan Suriyeliyi arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Riva'da son 4 günde denize giren iki kişinin de boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Beykoz Riva'da son 4 günde denize giren vatandaşlardan 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. 2 kişinin cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının ardından denizden çıkarıldı. Birkaç gün önce yüzmek için denize giren bir Suriyeli dalgalara kapılarak kayboldu. Kaybolan Suriyeli'yi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Riva'da denize giren Suriyeli dalgalara kapılarak kayboldu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:59 Kaynak: İHA
Beykoz, Riva, 3. Sayfa
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