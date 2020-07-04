Riva'da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik - Son Dakika

Riva'da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik

Beykoz Belediyesi'nin bu yaz kullanıma açtığı ve işlettiği Elmasburnu Plajı'na İBB'nin kendi bayrağını asmak istemesi gerginliğe yol açtı.

Beykoz Belediyesi'nin bu yaz kullanıma açtığı ve işlettiği Elmasburnu Plajı'na İBB'nin kendi bayrağını asmak istemesi gerginliğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldi.

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Riva'da yer alan ve Milli Parklar'a bağlı olan Elmasburnu Tabiat Parkı'nda Beykoz Belediyesi bu sene bir dizi düzenleme yaptı ve kapsamlı bir tesisi İstanbulluların kullanımına açtı. Haftada 4 gün kadınlar plajı olarak hizmet verecek plaj İstanbullulardan tam not almış ve sosyal medyada geçtiğimiz hafta boyunca çok kez paylaşılmıştı.


Elmasburnu Plajı bu sefer bayrak tartışmasıyla gündeme geldi. İBB'ye bağlı cankurtaranlar, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın tesisi ziyareti esnasında göndere İBB bayrağı çekti. Yapılan bu hareket bir anda gerginliğe yol açtı. Tesisin sorumluluğunun ve yetkisinin Beykoz Belediyesi'nde olması gerekçe gösterilerek İBB'nin bayrağı gönderden indirildi ve yerine Türk bayrağı çekildi. Ancak tartışma bununla birlikte daha da alevlendi.


Zabıtalar karşı karşıya


İBB bayrağının gönderden indirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda İBB zabıta sevk edildi. Yüze yakın İBB ve Beykoz Belediyesi zabıtası karşı karşıya geldi. İBB'ye bağlı zabıtaların Türk bayrağı çekilmiş olan göndere İBB bayrağını asmak istemesi tansiyonu iyice yükseltti. Beykoz Belediyesi, kendilerine ait plaj ve tesise İBB bayrağının asılmasının hiçbir gerekçesinin olmadığını savunurken, İBB ise bölgede çalışan iki cankurtaranını gerekçe göstererek kendi bayrağını asmak istedi. Zabıta ekiplerinin gergin bekleyişi devam ediyor.


Beykoz'da bir gün önce benzer gerginlik


İBB ile Beykoz Belediyesi bir gün önce de benzer bir sebeple karşı karşıya gelmişti. Beykoz Belediyesi'nin yapmış olduğu sahil düzenlemesinin bitmesinin ardından İBB ekipleri üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi imzalı bankları sahile bırakmak istemiş ve iki belediyenin ekipleri arasında yine gerginlik yaşanmıştı. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Beykoz, Riva, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 23:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Riva'da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik - Son Dakika
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