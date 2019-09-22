Son Dakika Haberleri: Riva'da inşaat projesi sürüyor
Son Dakika Spor Haber

Riva'da inşaat projesi sürüyor

18 dakika önce

Galatasaray'da gündem Riva ve Florya... Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu, Riva ve Florya'yla ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle yarın olağanüstü toplantı yapacak.

Riva'da inşaat projesi sürüyor, System.String[]

Galatasaray'da gündem Riva ve Florya... Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu, Riva ve Florya'yla ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle yarın olağanüstü toplantı yapacak. Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Dursun Özbek, 11 Eylül Çarşamba günü düzenlenen divan kurulu toplantısında, kulübün Florya'yı boşaltmamasından dolayı bu projede sorun oluşabileceğini ve önlem alınması gerektiğini belirtmiş, Özbek'in konuşmasından 2 gün sonra ise, 13 Eylül'de Emlak Konut tarafından KAP'a, fesih sürecinin başladığıyla ilgili olarak açıklama gelmişti.


Projede inşaat devam ediyor


Dursun Özbek döneminde yapılan görüşmeler sonrasında Riva için sözleşme imzalanmış ve ardından Mustafa Cengiz yönetimi, Florya için sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılılar, satış için beklenen geliri kasasına koymuş ve bu parayla borçları için ödeme gerçekleşmişti. Florya'yı boşaltmak için taahhüt veren Galatasaray'ın Kemerburgaz'a taşınması beklenirken, bu arazide çıkan problemler nedeniyle tesisler taşınamamıştı. Emlak Konut'un yaptığı fesih açıklamasının ardından Riva'da inşaatlar devam ederken, tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek anlaşmaya varması bekleniyor. Sözleşme nedeniyle Galatasaray, satıştan kaynaklı olarak peşin para alırken, fesih sürecinin tamamlanması halinde sarı-kırmızılıların nasıl bir yükümlülük altına gireceği ise bilinmiyor.


Galatasaray Divan Kurulu Üyeleri, yarın yapacağı olağanüstü toplantıda alınması gereken önlemleri masaya yatıracak ve yönetim kuruluna tavsiyede bulunacak.


Galatasaray, Riva, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdurrahim Albayrak'tan başkanlık açıklaması
Galatasaray'da Selçuk İnan ve Feghouli, Malatyaspor kadrosuna alınmadı Abdurrahim Albayrak'tan "Başkanlığa aday olacak" iddialarına yalanlama! Garry Rodrigues, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yok!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 13:53:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Riva'da inşaat projesi sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]