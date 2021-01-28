Riva'da karaya oturan gemi Ahırkapı'ya çekildi - Son Dakika

Riva'da karaya oturan gemi Ahırkapı'ya çekildi
28.01.2021 16:32
Beykoz Riva'da makine arızası ve şiddetli fırtına sebebiyle kıyıya sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi.
Beykoz Riva'da makine arızası ve şiddetli fırtına sebebiyle kıyıya sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi.
Beykoz Riva'da dün akşam saatlerinde Panama bayraklı boş kuru yük gemisi makine arızası yapmasının ardından şiddetli fırtınada Riva açıklarına sürüklenmişti. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun isimli gemi tarafından kurtarılan Petra Star isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Ahırkapı'ya çekildi. Gemiye Kıyı Emniyeti'nin 8 botu refakat etti.
-İHA-
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