Riva'da karaya oturan gemini gün ağarınca böyle görüntülendi - Son Dakika

Riva'da karaya oturan gemini gün ağarınca böyle görüntülendi
28.01.2021 08:39
Riva'da karaya oturan gemini gün ağarınca böyle görüntülendi Beykoz Riva açıklarında motor arızası ile birlikte şiddetli fırtınaya maruz kalarak kıyıya demir atan Panama bayraklı Petra Star kuru yük gemisi için çalışmalar havanın kararması nedeniyle ertelendi.
Riva'da karaya oturan gemini gün ağarınca böyle görüntülendi
İSTANBUL - Beykoz Riva açıklarında motor arızası ile birlikte şiddetli fırtınaya maruz kalarak kıyıya demir atan Panama bayraklı Petra Star kuru yük gemisi için çalışmalar havanın kararması nedeniyle ertelendi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geceyi bölgede geçirirken, günün aydınlanması ile birlikte çalışmalara yeniden başlaması bekleniyor.
Öte yandan geceyi Riva sahilde demir atarak geçiren Petra Star kuru yük gemisinin son hali havadan görüntülendi.
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