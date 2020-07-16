RİVA'DA KURBANLIK DENETİMLERİ (Havadan görüntülerle) - Son Dakika

RİVA'DA KURBANLIK DENETİMLERİ (Havadan görüntülerle)

Kurban Bayramı öncesinde, Anadolu'dan İstanbul'a kurbanlıklar getirilmeye devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesinde, Anadolu'dan İstanbul'a kurbanlıklar getirilmeye devam ediyor. Kurbanlık denetimleri havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramı'na yaklaşık 2 hafta kala, kurbanlıklar İstanbul'a gece yarısından itibaren getirilmeye başladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri Beykoz Riva'da bulunan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda denetimlerini sürdürüyor. Anadolu'dan İstanbul'a getirilen kurbanlıkların izin belgeleri ve kurbanlıkların küpe numaraları ve kayıtlı olup olmadıkları incelenmeye devam ediyor. Denetimler drone ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı, İstanbul, Riva, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:38 Kaynak: DHA

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