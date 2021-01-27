Riva'da makine arızası nedeniyle yük gemisi karaya oturdu - Son Dakika

Riva'da makine arızası nedeniyle yük gemisi karaya oturdu
27.01.2021 19:25
Riva'da makine arızası nedeniyle yük gemisi karaya oturdu Riva açıklarında makine arızası nedeniyle kıyıya sürüklenen boş kuru yük gemisi drone ile havadan görüntülendi.
Riva'da makine arızası nedeniyle yük gemisi karaya oturdu
İSTANBUL - Riva açıklarında makine arızası nedeniyle kıyıya sürüklenen boş kuru yük gemisi drone ile havadan görüntülendi.
Tekirdağ Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na gitmekte olan Panama bayraklı 'PETRA STAR' isimli boş kuru yük gemisi makine arızası yaparak Yön Burnu açıklarında sürüklenmeye başladı. Sürüklenerek kıyıya oturan kuru yük gemisi drone ile havadan görüntülendi.
Görüntülerde, kıyıda bulunan gemi ve ihbar üzerine yardım için gelen ekipler yer alıyor.
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