RİVA'DA SÜRÜKLENEN GEMİ... GEMİ KAPTANI AYGÜNEŞ: BELKİ DE BOĞAZDA BİR YALI FACİASINA DAHA SEBEBİYET VEREBİLECEKTİ - Son Dakika
Üye Girişi
RİVA'DA SÜRÜKLENEN GEMİ... GEMİ KAPTANI AYGÜNEŞ: BELKİ DE BOĞAZDA BİR YALI FACİASINA DAHA SEBEBİYET VEREBİLECEKTİ

RİVA'DA SÜRÜKLENEN GEMİ... GEMİ KAPTANI AYGÜNEŞ: BELKİ DE BOĞAZDA BİR YALI FACİASINA DAHA SEBEBİYET VEREBİLECEKTİ

28.01.2021 15:31

GEMİ kaptanı ve işletmecisi Hüseyin Aygüneş, Riva'da Yön Burnu'na sürüklenen Panama bayraklı PETRA STAR isimli kuru yük gemisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

GEMİ kaptanı ve işletmecisi Hüseyin Aygüneş,   Riva'da Yön Burnu'na sürüklenen Panama bayraklı PETRA STAR isimli kuru yük gemisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aygüneş,  "Eğer bu makine arızası yarım saat, bir saat önce olsaydı belki de boğazda bir yalı faciasına daha sebebiyet verebilecekti." dedi.

"GEMİLER KARADENİZ'E ÇIKARKEN MİNİMUM YAKITLA ÇIKIYORLAR"

Hüseyin Aygüneş, gemideki makine arızası ve sürüklenmesi, gemi kazalarıyla  ilgili  Demirören Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, sürüklenme  nedeninin şiddetli fırtına ve gemide bulunan minimum yakıttan kaynaklanabileceğini belirterek, şunları söyledi: "Makine arızası genel anlamda bakımsızlık kaynaklı olabilir ama benim şahsi görüşüm gemi genelde gemiler Karadeniz'e çıkarken minimum yakıtla çıkarlar ki 'daha fazla yük alabilelim' diye. Gemideki yakıt miktarı çok düşük seviyelerde oluyor. Boğaz çıkışında da çok kuvvetli fırtınaya maruz kaldığı zaman gemideki sarsıntı ve sallanmadan dolayı yakıt tankının dibindeki kirlilik eğer sisteme girerse, makinenin pompa ve enjektör sistemlerinde tıkanmaya sebep verebilir. Bu gemide de muhtemelen öyle bir şey oldu. Bu noktada şanslıyız eğer bu makine arızası yarım saat, bir saat önce olsaydı belki de boğazda bir yalı faciasına daha sebebiyet verebilecekti.  Gemi kendi imkanlarıyla arızayı gidermiş ve hareket etmiş durumda. Daha büyük arızalar da olabilirdi. Gemi tamamen kurtarılmaya tabii duruma da gelebilirdi. Makine tekrar çalışmayabilirdi. Şu anda bu kadar kısa sürede yaptıklarına göre muhtemelen filtre, pompa ve enjektör temizliği veya değişikliği yaptılar. ya da makine üzerinde çalışan bir aksamın yedeğinin değiştirilmesiyle arızayı giderip yollarına devam ettiler."

"GEMİLERİN TAKİP ETMESİ GEREKEN ZORUNLU TRAFİK DÜZENİ VAR""Gemilerin tıpkı arabadakiler gibi takip etmesi gereken zorunlu trafik düzeni var." diyen Aygüneş, "Boğazdan çıktıktan sonra gemiler trafik düzeni içerisinde belirli bir mesafe daha doğuya ilerlemek zorundalar. Genelde de Riva, Şile önlerine kadar da trafik düzeni devam ediyor. Karadeniz'de kuvvetli fırtına ve hava olduğu zaman açıktaki fırtına, boğaz ağzında deniz yüksekliğini arttırabiliyor. Tam boğazın ağzında şiddet daha da artabiliyor. Gemiler boğazdan çıktıktan sonra çok şiddetli dalgalara maruz kalabiliyorlar. Bu da kirli yakıtın makineye gelmesiyle makine arızasına sebebiyet verebiliyor." şeklinde konuştu.

Hüseyin Aygüneş, "Karadeniz'de şiddetli fırtına varsa gemilerin boğazdan geçişinin durdurulması gerekmekte. Denizcilik firmalarında gemi kaptanlarına baskı yapılabiliyor. Gemi yükü gecikebilir diye erkenden çıkması istenebiliyor. Şiddetli havalarda da çıktıkları zaman bu tip arızalara bağlı kazalar olabilir.ödedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Karadeniz, Fırtına, Panama, Gemi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RİVA'DA SÜRÜKLENEN GEMİ... GEMİ KAPTANI AYGÜNEŞ: BELKİ DE BOĞAZDA BİR YALI FACİASINA DAHA SEBEBİYET VEREBİLECEKTİ - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi arasında yapılan işbirliği, 30 öğrenciye tam burs sağlayacak
16:15 Türkiye Maarif Vakfı ile Katar Üniversitesi işbirliğinde 30 öğrenciye tam burs verilecek
16:17 Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu KAP'a bildirdi
16:12 Fenerbahçe'den Edin Dzeko için ilk KAP bildirimi geldi
16:04 Japonya'da Oppai Barlarında Kadınların Göğüslerine Dokunmak İzin Veriliyor
15:59 Japonya'da erkeklerin, kadın çalışanların göğüslerine dokunmasının serbest olduğu barlar tepki çekti
15:43 Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Mehmet Şimşek'ten İlk Değerlendirme
15:39 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez'in faiz kararına ilişkin ilk değerlendirme
15:34 Didem Uzel, Nesrin Cavadzade'nin düğünde giydiği elbiseyi eleştirdi
15:29 Didem Uzel, kıyafetiyle düğüne damga vuran Nesrin Cavadzade'yi eleştirdi: Düğünlerde sadelik önemlidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 16:45:04. #1.11#
SON DAKİKA: RİVA'DA SÜRÜKLENEN GEMİ... GEMİ KAPTANI AYGÜNEŞ: BELKİ DE BOĞAZDA BİR YALI FACİASINA DAHA SEBEBİYET VEREBİLECEKTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement